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Біля Стоунхенджу знайшли кільце шахт, виритих в епоху неоліту

Вони оточують стародавнє поселення Даррінгтон Уоллс, що за три кілометри від Стоунхенджу
Археологи виявили кільце доісторичних шахт, які вирито тисячі років тому біля Стоунхенджу.
Біля Стоунхенджу знайшли кільце шахт, виритих в епоху неоліту Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє "Укрінформ", посилаючись на "ВВС".

"Археологи виявили кільце доісторичних шахт, виритих тисячі років тому біля Стоунхенджу", - йдеться в повідомленні.

Фото: UNIVERSITY OF ST ANDREWS/PA WIRE

Фото: UNIVERSITY OF ST ANDREWS/PA WIRE

Команда вчених з університетів Сент-Ендрюса, Бірмінгема, Уоріка, Глазго і Університету Уельсу Трініті-Сент-Девід виявила коло завширшки 2 км, що складається з великих шихтових валів діаметром понад 10 м і завглибшки 5 м.

Вони оточують стародавнє поселення Даррінгтон Уоллс, що за три кілометри від Стоунхенджу.

За попередніми даними, споруда була побудована в епоху неоліту, їй понад 4,5 тис. років.

Експерти вважають, що понад 20 валів слугували кордоном священної області, пов'язаної зі Стоунхенджем.

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22 06 2020 10:54
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