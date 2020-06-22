Біля Стоунхенджу знайшли кільце шахт, виритих в епоху неоліту
Про це повідомляє "Укрінформ", посилаючись на "ВВС".
"Археологи виявили кільце доісторичних шахт, виритих тисячі років тому біля Стоунхенджу", - йдеться в повідомленні.
Фото: UNIVERSITY OF ST ANDREWS/PA WIRE
Фото: UNIVERSITY OF ST ANDREWS/PA WIRE
Команда вчених з університетів Сент-Ендрюса, Бірмінгема, Уоріка, Глазго і Університету Уельсу Трініті-Сент-Девід виявила коло завширшки 2 км, що складається з великих шихтових валів діаметром понад 10 м і завглибшки 5 м.
Вони оточують стародавнє поселення Даррінгтон Уоллс, що за три кілометри від Стоунхенджу.
За попередніми даними, споруда була побудована в епоху неоліту, їй понад 4,5 тис. років.
Експерти вважають, що понад 20 валів слугували кордоном священної області, пов'язаної зі Стоунхенджем.
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