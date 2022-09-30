McDonald's відкрив зали в 10 закладах Києва: адреси
Мережа закладів швидкого харчування McDonald’s оголосила про відкриття з 30 вересня 2022 року залів ресторанів у Києві за низкю адрес.
Про це повідомляє пресслужба McDonald’s у Facebook.
"Друзі і колеги, заклади відкриті відсьогодні в Києві: МакДрайв, зали, експрес вікна. Перша 10-ка, з якої раніше можна було отримати доставку", - пояснила очільниця відділу комунікацій українського McDonald's Алеся Муджирі.
Ресторани відкриті за наступними адресами:
просп. Гагаріна, 2-А
просп. Бажана, 3-Б
вул. Михайла Гришка, 7
вул. Теодора Драйзера, 4
вул. Вишгородська, 33-А
вул. Велика Васильківська, 22
просп. Броварський, 27
просп. Академіка Палладіна, 7-А
просп. Леся Курбаса, 19-А
просп. Оболонський, 26-А
"Хочемо скоріше зі всіма побачитися, проте маємо застерегти про можливість до-о-о-овгих черг. Тому плануйте свій час та пам’ятайте, що відтепер ми відкриті щодня", - заявили в мережі.
Нагадаємо, у McDonald’s заявили, що з 20 вересня розпочинають поетапне відкриття ресторанів в Україні із запуску McDelivery. Першими запрацювали заклади на лівому березі Києва - біля станцій метро "Харківська" та "Позняки", а також - "Дарниця".
Додати коментар
- ФОТО У Запоріжжі волонтери встановили 2,5-тонний бронежилет
- ВІДЕО Космічний корабель NASA DART атакував астероїд під час першого випробування захисту планети
- ФОТО ПриватБанк попередив сайт, який незаконно використовує дизайн та логотипи банку в шахрайських цілях
- Витрати держбюджету України з початку року сягнули 1,6 трлн грн
- У Британії презентували монети з портретом Короля Чарльза ІІІ