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У Києві відкривається ще два ресторани McDonald’s
Фото: LinkedIn
У Києві компанія McDonald's відкриває ще два ресторани - поблизу станцій метро "Лівобережна" і "Житомирська".
Про це "МакДональдз Україна" повідомляє у Facebook.
"Раді повідомити про відкриття ще двох МакДональдз у Києві. Заходьте скуштувати улюблену "фрі" або замовляйте доставку з Glovo", - йдеться у повідомленні.
Відвідувачів чекають за адресами: вулиця Євгена Сверстюка 1, біля станції метро "Лівобережна", і проспект Перемоги 138 поблизу станції метро "Житомирська".
Як повідомлялося, з початком повномасштабного воєнного вторгнення росії компанія McDonald’s призупинила роботу ресторанів в Україні з безпекових міркувань.
У вересні компанія почала відновлювати роботу. Перші три ресторани McDonald's відкрилися у Києві 20 вересня, 27 вересня - ще сім. Водночас вони працювали лише у форматі доставки.
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08 10 2022 12:10 МЕДІА
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