У Києві відкривається ще два ресторани McDonald’s

Ці заклади відкриються поблизу станцій метро "Лівобережна" і "Житомирська"

У Києві компанія McDonald's відкриває ще два ресторани - поблизу станцій метро "Лівобережна" і "Житомирська".

Про це "МакДональдз Україна" повідомляє у Facebook.

"Раді повідомити про відкриття ще двох МакДональдз у Києві. Заходьте скуштувати улюблену "фрі" або замовляйте доставку з Glovo", - йдеться у повідомленні.

Відвідувачів чекають за адресами: вулиця Євгена Сверстюка 1, біля станції метро "Лівобережна", і проспект Перемоги 138 поблизу станції метро "Житомирська".

Як повідомлялося, з початком повномасштабного воєнного вторгнення росії компанія McDonald’s призупинила роботу ресторанів в Україні з безпекових міркувань.

У вересні компанія почала відновлювати роботу. Перші три ресторани McDonald's відкрилися у Києві 20 вересня, 27 вересня - ще сім. Водночас вони працювали лише у форматі доставки.