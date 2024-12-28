У США дев'ять телекомунікаційних компаній постраждали від китайської хакерської атаки – AP

Уряд Китаю заперечує причетність до злому.

У Білому домі повідомили, що китайські хакери атакували усього дев'ять американських телекомунікаційних компаній. Зловмисники отримали доступ до приватних текстових повідомлень і телефонних розмов громадян США.

Раніше у Штатах повідомляли, що жертвами хакерської атаки під назвою "Соляний тайфун" постраждали принаймні вісім телекомунікаційних компаній, а також десятки країн.

Дев’яту компанію-жертву ідентифікували після того, як влада оприлюднила вказівки для компаній щодо того, як полювати на китайських злочинців мережі.

Незважаючи на те, що ФБР публічно не назвало жодної особи, яка постраждала через злом, вважається, що серед них є високопоставлені урядовці США та відомі політичні діячі.