У США дізналися деталі телефонної розмови Путіна з Трампом
"Але їхня розмова також призвела до обговорення необхідності нового посла США в Росії, сказали два чиновники, оскільки очікується, що нинішній посланець Джон Хантсман скоро піде з посади", - повідомляє "Європейська правда", про це пише CNN з посиланням на чиновників адміністрації Трампа.
За інформацією джерела в посольстві, Хантсман та його дружина протягом останніх місяців відвідували прощальний обід з колегами-дипломатами та іншими людьми, готуючись виїхати з країни.
Хоча Путін і Трамп обговорювали той факт, що найближчими місяцями має з'явитися новий посол, вони не згадували жодних імен можливих замін, кажуть джерела.
За словами чиновників, це був досить швидкий телефонний дзвінок, і обидва лідери не обговорювали припинення ракетного договору або нові санкції проти Росії за хіматаку в Британії.
Трамп заявив журналістам у четвер, що з Путіним мав "добру розмову, коротку розмову, але добру розмову".
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп завершив свою зустріч з президентом Росії Владіміром Путіним на саміті G20 в Осаці.
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