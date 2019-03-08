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У США дізналися деталі телефонної розмови Путіна з Трампом

Хоча Путін і Трамп обговорювали той факт, що найближчими місяцями має з'явитися новий посол, вони не згадували жодних імен можливих замін
Президент США Дональд Трамп зателефонував своєму російському колезі цього тижня після того, як побачив карту поширення лісових пожеж у Сибіру.
У США дізналися деталі телефонної розмови Путіна з Трампом Фото: Getty Images

"Але їхня розмова також призвела до обговорення необхідності нового посла США в Росії, сказали два чиновники, оскільки очікується, що нинішній посланець Джон Хантсман скоро піде з посади", - повідомляє "Європейська правда", про це пише CNN з посиланням на чиновників адміністрації Трампа.

За інформацією джерела в посольстві, Хантсман та його дружина протягом останніх місяців відвідували прощальний обід з колегами-дипломатами та іншими людьми, готуючись виїхати з країни.

Хоча Путін і Трамп обговорювали той факт, що найближчими місяцями має з'явитися новий посол, вони не згадували жодних імен можливих замін, кажуть джерела.

За словами чиновників, це був досить швидкий телефонний дзвінок, і обидва лідери не обговорювали припинення ракетного договору або нові санкції проти Росії за хіматаку в Британії.

Трамп заявив журналістам у четвер, що з Путіним мав "добру розмову, коротку розмову, але добру розмову".

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп завершив свою зустріч з президентом Росії Владіміром Путіним на саміті G20 в Осаці.

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