У США дозволили "екстазі" для лікування посттравматичного стресового розладу
Про це повідомляє Міждисциплінарна асоціація досліджень психотропних речовин (MAPS), яка й реалізовуватиме пілотну програму,передає "Громадське".
Йдеться про програму розширеного доступу до MDMA-терапії для людей, життя та здоров’я яких перебуває під серйозною загрозою і яким не вдалося вилікуватися за допомогою наявних методів.
Передбачається, що вона охопить пацієнтів із середньою або тяжкою формою стійкості до традиційних методів лікування ПТСР. Крім того, пацієнти самі платитимуть за своє лікування, а щонайменше один лікар, який бере участь у процесі, повинен мати науковий ступінь із медицини.
Як зазначають в MAPS, пілотну програму психотерапії з використанням MDMA запустять у 10 клініках. Їх оголосять протягом наступних кількох місяців.
«Ми раді, що Управління визнає вагому й незадоволену потребу людей із ПТСР, дозволивши їм доступ до психотерапії на винятковій основі для людей із ПТСР, що не піддається лікуванню», і — коментує засновник і виконавчий керівник MAPS Рік Доблін.
Психотерапія з використанням MDMA спрямована на покращення дієвості психотерапії для людей, що страждають на посттравматичний стресовий розлад. Вона передбачає до трьох вживань психоактивної сполуки, які супроводжують психотерапію, в клінічних умовах і під наглядом лікаря.
Нагадаємо, що працівники Державного бюро розслідувань затримали слідчого Чернівецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області під час збуту наркотичних речовин.
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