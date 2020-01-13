ДБР затримало слідчого Нацполіції під час продажу амфетаміну
Про це повідомляє пресслужба ДБР,передає УКРІНФОРМ.
"Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, затримали слідчого Чернівецького відділу поліції ГУ Національної поліції в Чернівецькій області під час збуту наркотичних речовин. За попередньою інформацією, слідчий систематично продавав наркотики місцевим мешканцям", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, поліціянта затримали під час чергового збуту амфетаміну в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Досудове розслідування триває, проводиться обшук за місцем проживання затриманого.
Наразі вирішується питання повідомлення затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України), обрання відносно нього запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, що у Костянтинівському районі Донецької області у місцевого жителя вдома виявили близько 8 кг сушених конопель. Чоловік стверджує, що зберігав рослини для особистого вживання.
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