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ДБР затримало слідчого Нацполіції під час продажу амфетаміну

Поліціянта затримали під час чергового збуту амфетаміну в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України
Працівники Державного бюро розслідувань затримали слідчого Чернівецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області під час збуту наркотичних речовин.
ДБР затримало слідчого Нацполіції під час продажу амфетаміну Фото: president.gov.ua

Про це повідомляє пресслужба ДБР,передає УКРІНФОРМ.

"Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, затримали слідчого Чернівецького відділу поліції ГУ Національної поліції в Чернівецькій області під час збуту наркотичних речовин. За попередньою інформацією, слідчий систематично продавав наркотики місцевим мешканцям", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, поліціянта затримали під час чергового збуту амфетаміну в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Досудове розслідування триває, проводиться обшук за місцем проживання затриманого.

Наразі вирішується питання повідомлення затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України), обрання відносно нього запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у Костянтинівському районі Донецької області у місцевого жителя вдома виявили близько 8 кг сушених конопель. Чоловік стверджує, що зберігав рослини для особистого вживання.

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13 01 2020 17:20
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