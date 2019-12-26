У жителя Донецької області знайшли валізу конопель
Про це повідомляється на сайті обласного управління Нацполіціі, передає LB.ua.
"Надійшла інформація про те, що житель одного з населених пунктів Костянтинівського району зберігає вдома марихуану. В результаті проведення обшуку інформація підтвердилася... Сушені та подрібнені рослини були розкладені по всьому будинку порушника. Він пояснив, що заготовив ці продукти ще влітку, а тепер використовує для себе", - йдеться у повідомленні.
Точна вага буде встановлена після експертизи, але попередня оцінка показала, що це - близько 8 кг.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).
Нагадаємо, що Працівники поліції та митної служби Польщі виявили найбільшу за останні 30 років партію кокаїну — майже 2 тонни — вартістю близько 2 млрд злотих (понад $500 мільйонів).
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