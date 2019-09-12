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У Польщі виявили найбільшу за 30 років партію кокаїну

Кокаї́н — білий кристалічний порошок, з вигляду подібний до харчової соди
Працівники поліції та митної служби Польщі виявили найбільшу за останні 30 років партію кокаїну — майже 2 тонни — вартістю близько 2 млрд злотих (понад $500 мільйонів).
У Польщі виявили найбільшу за 30 років партію кокаїну Фото: прес-служба СБУ

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Це була спроба переправлення найбільшої партії за останні багато років, без сумніву – найбільшої партії за останні принаймні 30 років”, - зазначив Моравецький.

За його словами, в операції з викриття злочинної групи були залучені Центральне слідче бюро поліції та податкова служба.

Начальний національної поліції Польщі Ярослав Шимчик уточнив, що виявлено 1850 кг кокаїну, який був змішаний з крейдою у контейнері з Колумбії.

Лабораторію для очищення кокаїну від домішок виявили у Великопольському воєводстві на заході країни. За словами керівника польської поліції, це було найсучасніша лабораторія, яку доводилося бачити поліціянтам на території країни.

Нагадаємо, що Німецькі митні органи вилучили 4,5 тонни кокаїну з контейнера, відправленого з Уругваю, який оцінюється майже в 1 мільярд євро.

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09 12 2019 18:00
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