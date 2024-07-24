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LIFESTYLE

Учені виявили високий рівень кокаїну в організмах акул біля Ріо-де-Жанейро

24 липня 2024, 08:22
Учені виявили високий рівень кокаїну в організмах акул біля Ріо-де-Жанейро
Фото: Reuters
Експерти вважають, що кокаїн потрапляє у морську воду через роботу нелегальних наркотичних лабораторій.

Учені виявили високий рівень кокаїну в печінці й мʼязах акул, виловлених в Атлантичному океані біля берегів бразильського міста Ріо-де-Жанейро.

Про це йдеться в науковому дослідженні, опублікованому в журналі Science.

Морські біологи препарували 13 довгоносих акул. В організмі кожної знайшли кокаїн та бензоїлекгонін — продукт розпаду наркотику. Причому їхня концентрація у 100 разів перевищує ті, що раніше виявляли в організмах інших морських мешканців. Дослідження, проведене Фондом Освальдо Круза, уперше виявило кокаїн в акулах.

Експерти вважають, що кокаїн потрапляє у морську воду через роботу нелегальних наркотичних лабораторій або через екскременти споживачів наркотиків. Крім того, акули могли ковтати кокаїн, втрачений або скинутий торговцями в море.

Аби зʼясувати, як саме кокаїн впливає на поведінку акул, потрібні подальші дослідження. Однак попередні вивчення свідчать про те, що наркотик впливає на тривалість життя акул, їхні мисливські здібності, зір і репродуктивну функцію. Мʼясо акул у Бразилії є популярною стравою, тож у ситуації, що склалася, воно небезпечне для людей.

наркотикиакула

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