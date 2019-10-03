У США дозволили вирощувати для їжі генетично модифіковану сьомгу

У 2015 році у США схвалили діяльність компанії AquAdvantage, яка займається генною інженерією

Американське Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA) дозволило компанії-виробнику генетично модифікованої (ГМ) сьомги AquAdvantage, діяльність якої схвалили у 2015 році, ввозити ікру риби з Канади для вирощування та продажу в США.

Відтак, вирощена AquAdvantage риба стала першою у США генетично модифікованою твариною, дозволеною до споживання, повідомляє AP.

Попри це, компанія не могла ввозити ікру з Канади, де знаходиться науково-дослідний центр AquaBounty Technologies, в штат Індіана, де рибу планувалось розводити для продажу.

Тепер американська FDA зняла це обмеження, мотивуючи це тим, що сьомга пройшла всі випробування на безпеку. Окрім того, після відповідних змін в законодавстві її виробник буде зобов'язаний повідомляти, що риба - продукт біоінженерії: дія цих правил почнеться у 2020 році, з 2022 року маркування стане обов'язковим.

Гендиректорка AquaBounty Сільвія Вулф повідомила, що сподівається на остаточну сертифікацію виробничого майданчика в штаті Індіана у найближчі тижні.

Водночас, ще у 2015 році коаліція споживчих та екологічних організацій подала позов проти Управління з санітарного нагляду США через рішення схвалити діяльність AquAdvantage. Судовий процес за даним позовом триває донині, позивачі вимагають обмежувальних заходів у вигляді тимчасової заборони на продаж риби. Однак Сільвія Вулф вважає, що судовий розгляд не завадить планам компанії.