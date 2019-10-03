У США дозволили вирощувати для їжі генетично модифіковану сьомгу
Відтак, вирощена AquAdvantage риба стала першою у США генетично модифікованою твариною, дозволеною до споживання, повідомляє AP.
Попри це, компанія не могла ввозити ікру з Канади, де знаходиться науково-дослідний центр AquaBounty Technologies, в штат Індіана, де рибу планувалось розводити для продажу.
Тепер американська FDA зняла це обмеження, мотивуючи це тим, що сьомга пройшла всі випробування на безпеку. Окрім того, після відповідних змін в законодавстві її виробник буде зобов'язаний повідомляти, що риба - продукт біоінженерії: дія цих правил почнеться у 2020 році, з 2022 року маркування стане обов'язковим.
Гендиректорка AquaBounty Сільвія Вулф повідомила, що сподівається на остаточну сертифікацію виробничого майданчика в штаті Індіана у найближчі тижні.
Водночас, ще у 2015 році коаліція споживчих та екологічних організацій подала позов проти Управління з санітарного нагляду США через рішення схвалити діяльність AquAdvantage. Судовий процес за даним позовом триває донині, позивачі вимагають обмежувальних заходів у вигляді тимчасової заборони на продаж риби. Однак Сільвія Вулф вважає, що судовий розгляд не завадить планам компанії.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро
- ВІДЕО Російський хор виконав пісню про ядерне бомбардування США, - ВІДЕО
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- Танкіст, який створює реборнів: "В процесі роботи занурююся в певну оболонку, яка заспокоює""Після року реабілітації я шукав роботу. Намагався повернутися до спокійного життя. Роботу складно було знайти, бо у багатьох роботодавців такі погляди, мовляв АТОшники отримували травми і тепер непередбачувані. До того ж, учасникам бойових дій потрібно щопівроку проходити реабілітацію, а такого брати на роботу не кожен захоче"
- Друковані медіа в XXI столітті? Газета [esthète] або "print isn't dead"Мистецтво, архітектура, дизайн, живопис та навіть вино - усе має в собі естетичний присмак. Вишукано, легко та водночас фахово про це розповідає нове українськомовне видання [esthète] - чтиво для прихильників "чистого мистецтва"