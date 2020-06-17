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У США дрони доставляють школярам книги з бібліотеки

Це зроблено, щоб школярі на карантині могли прочитати книги з програмою, або просто провести час за читанням
Державні школи в американському штаті Меріленд першими у світі стали доставляти учням книги з бібліотеки з допомогою дронів.
У США дрони доставляють школярам книги з бібліотеки Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє PC Mag, зазначає "Укрінформ".

Це зроблено, щоб школярі на карантині могли прочитати книги з програмою, або просто провести час за читанням.

Учні шкіл, які беруть участь в експерименті, можуть вибрати книги з каталогу, що включає понад 150 тис. найменувань. Дрони належать компанії Wing Aviation, що входить в каліфорнійський холдинг Alphabet поряд з Google.

Безпілотники доставлять книги безкоштовно - до порога дому.

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17 06 2020 12:24
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