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ПОЛІТИКА

У США готуються до іранських кібератак на критичну інфраструктуру – Politico

18 червня 2025, 14:59
У США готуються до іранських кібератак на критичну інфраструктуру – Politico
Фото: espreso.tv
Хоча поки немає публічних ознак нових атак, практично всі сектори критичної інфраструктури перебувають у стані підвищеної готовності.

Організації, що забезпечують роботу електроенергетики, водопостачання та транспорту по всій території США, активізують заходи кібербезпеки на тлі зростаючої напруги між Іраном та Ізраїлем.

Про це повідомляє Politico.

Хоча поки немає публічних ознак нових атак, практично всі сектори критичної інфраструктури перебувають у стані підвищеної готовності. У минулому федеральна влада координувала зусилля з кіберзахисту, але наразі така співпраця виглядає менш помітною, зазначає видання.

Головний аналітик Google Threat Intelligence Group Джон Хультквіст вважає, що у разі ескалації конфлікту або прямого удару США по Ірану, Тегеран може переорієнтувати свої хакерські атаки на американські цілі.

У відповідь, організації, пов’язані з критичною інфраструктурою, зокрема ISAC (центри обміну інформацією та аналізу), вже закликали компанії посилити кіберзахист. Спільну заяву оприлюднили Food and Ag-ISAC та IT-ISAC, членами яких є такі компанії, як Hershey, Intel, IBM, AT&T. У ній попереджається, що навіть якщо об’єкт атаки — не США, глобальна мережевість може призвести до ланцюгових наслідків.

ISAC для секторів енергетики, авіації, фінансів та держорганів також діють в умовах посиленого режиму. Як зазначив голова Aviation ISAC Джеффрі Трой, раніше компанії в цій сфері вже стикалися з атаками на GPS, тож зараз триває обмін даними в реальному часі.

Ризик кібератак з боку Ірану не новий: у 2023 році пов'язана з Тегераном хакерська група Cyber Av3ngers атакувала кілька американських об’єктів водопостачання через їхню залежність від обладнання ізраїльського виробництва. Хоча атака не призвела до перебоїв, вона виявила вразливість у системах.

Ситуацію ускладнює й кадрова нестабільність у кібербезпековому відомстві США — CISA. Через адміністративні зміни та скорочення бюджету агентство втратило керівництво і призупинило низку ключових програм, зокрема підтримку ISAC для держструктур.

Загалом, як відзначають аналітики, ризик втягнення США в прямий конфлікт з Іраном зростає. За даними ABC News, у найближчі 24–48 годин у Вашингтоні можуть ухвалити рішення про подальший курс дій — дипломатичний чи військовий.

СШАІранкібератакакритична інфраструктура

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