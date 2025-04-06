У США і країнах Європи відбулись протести через політику Трампа
06 квітня 2025, 11:51
Тисячі протестувальників заполонили вулиці Бостона. Це одна з 1200 інших акцій протесту, які відбуваються у всіх 50 штатах США.
У багатьох містах США тривають масові протести проти президента Дональда Трампа і його соратника, мільярдера Ілона Маска під назвою "Руки геть".
Про це повідомляє Associated Press.
Протестувальники розкритикували дії адміністрації Трампа щодо звільнення тисяч федеральних службовців, закриття місцевих відділень адміністрації соціального забезпечення, фактичного закриття цілих департаментів, депортації іммігрантів, скорочення захисту трансгендерів і скорочення федерального фінансування програм охорони здоров'я. Тисячі людей пройшли маршем по центральному Мангеттену у Нью-Йорку.
У Бостоні, у штаті Массачусетс, тисячі людей зібралися з плакатами "Руки геть від нашої демократії", "Різноманітність, рівноправність і включення роблять Америку сильною" й іншими. В Огайо сотні людей зібралися під дощем біля будівлі уряду. Сотні людей також провели демонстрацію в Палм-Біч-Гарденс (Флорида), за кілька миль від поля для гольфу Трампа.
Тим часом сам Трамп до кінця вихідних має намір грати у гольф, повідомили в Білому домі.
За даними Reuters, протести також відбулися в багатьох містах Європи. У Берліні демонстранти, протестуючи перед виставковою залою Tesla, тримали плакати, які закликають американців "покласти край хаосу" у своїй країні. На гаслах, спрямованих проти Маска, ішлося: "Заткнися, Ілоне, за тебе ніхто не голосував". У Франкфурті члени закордонної групи демократів вимагали відставки президента США. Вони тримали плакати з гаслами "Відновіть демократію", "Руки геть від наших персональних даних" і "Світ втомився від твого лайна, Дональде, йди!".
У Парижі протестувальники розмахували банерами з написами "Опирайтеся тирану", "Верховенство закону", "Врятуйте демократію". Протести проти Трампа і Маска відбулися і в інших європейських містах, включно з Лондоном і Лісабоном. У британській столиці кілька сотень людей зібралися на Трафальгарській площі з плакатами "Горда Америка, соромно!" і "WTAF, Америка?". Натовп скандував "Руки геть від Канади", "Руки геть від Гренландії" та "Руки геть від України".