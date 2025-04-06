У США і країнах Європи відбулись протести через політику Трампа

Тисячі протестувальників заполонили вулиці Бостона. Це одна з 1200 інших акцій протесту, які відбуваються у всіх 50 штатах США.

У багатьох містах США тривають масові протести проти президента Дональда Трампа і його соратника, мільярдера Ілона Маска під назвою "Руки геть".

Про це повідомляє Associated Press.

Протестувальники розкритикували дії адміністрації Трампа щодо звільнення тисяч федеральних службовців, закриття місцевих відділень адміністрації соціального забезпечення, фактичного закриття цілих департаментів, депортації іммігрантів, скорочення захисту трансгендерів і скорочення федерального фінансування програм охорони здоров'я. Тисячі людей пройшли маршем по центральному Мангеттену у Нью-Йорку.