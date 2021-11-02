У США колишні республіканці обговорюють створення третьої партії

Макмаллін заявив, що створення абсолютно нової партії підтримали більш як 40% учасників обговорення

Більш як сто колишніх американських чиновників-республіканців обговорюють створення у Сполучених Штатах правоцентристської політичної партії на противагу постраждалій від впливу Дональда Трампа існуючій Республіканській партії.

Нову партію планують назвати Integrity Party або Center Right Party, повідомляє Укрінформ з посиланням на Reuters.

За словами анонімних джерел агентства, понад 120 колишніх обраних республіканців, чиновників в адміністраціях Рональда Рейгана, Джорджа Буша-молодшого і Дональда Трампа хочуть покласти в основу діяльності нової партії "принциповий консерватизм", включаючи відданість Конституції та верховенству закону - ідеям, які, за словами учасників, були спростовані Трампом.

"Більша частина Республіканської партії стає більш радикальною і загрожує американській демократії", - повідомив агентству Reuters політик, один з учасників обговорення створення нової партії Еван Макмаллін.

За його словами, Республіканська партія повинна підтвердити свою відданість основним ідеалам, інакше "явно необхідне щось нове".

Макмаллін заявив, що створення абсолютно нової партії підтримали більш як 40% учасників обговорення, тоді як інші додатково обговорювали ідею створення окремої "фракції" в складі існуючої Республіканської партії або за її межами.

Нагадаємо, що Трамп зберігає мовчання під час процесу імпічменту за погодженням з командою захисту