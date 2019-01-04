У США комп'ютерний збій затримав 1,8 тисячі авіарейсів

"У кількох американських авіаліній сьогодні виникли проблеми з комп'ютерними системами. Будь ласка, зверніться напряму до авіакомпаній, щоб отримати інформацію про рейси, а також оновлення"

Щонайменше, 1,8 тис. запланованих зранку понеділка авіарейсів кількох американських авіакомпаній були відкладені й перенесені через збої в комп'ютерній системі.

"Повідомлення для тих, хто подорожує: У кількох американських авіаліній сьогодні виникли проблеми з комп'ютерними системами. Будь ласка, зверніться напряму до авіакомпаній, щоб отримати інформацію про рейси, а також оновлення. FAA не скасовує рейси", - попередило Федеральне агентство повітряного транспорту (FAA) Сполучених Штатів, повідомля "Укрінформ".

Як зазначає з цього приводу американський телеканал новин CNN, зранку понеділка по всіх Сполучених Штатах затримано та перенесено 1798 авіарейсів. При цьому, найбільші збої сталися в аеропортах Нью-Йорка, Вашингтона, Атланти, Маямі, Далласу, Х'юстона, Чикаго.

Такі авіакомпанії як American Airlines, JetBlue заявили про наявність проблем із системою AeroData. У Федеральному агентстві повітряного транспорту США повідомили про роботу над усуненням неполадок для поступового повернення до нормального графіка польотів.

Нагадаємо, що набрали чинності нові правила авіаперевезень та обслуговування пасажирів, у яких змінилась інформація про максимальну вагу багажу і правила реєстрації на рейс.