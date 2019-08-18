У США народили дев'ять подруг-медсестер, які завагітніли приблизно в один час

Медсестри розповіли виданню, що зараз вони ще більше подружилися і продовжують піклуватися одне про одного

У Портленді, штат Мен, народили дев’ятеро медсестер медичного центру Мейн, які завагітніли приблизно в один і той самий час.

Усі жінки дружили ще до того, як завагітніли, тому вирішили і надалі бути разом, повідомляє CNN.

Медсестри розповіли виданню, що зараз вони ще більше подружилися і продовжують піклуватися одне про одного.

"Ми перевіряємо один одного щоденно, навіть якщо це 3 година ночі", - каже Лонні Соусі, одна з медсестер.

Після народження дітей жінки вирішили зробити ще один груповий знімок.

Також окремо сфотографували усіх дев’ятьох немовлят.

Жінки стали відомими у березні завдяки фотографії, на якій вони тримали кольорові папірці із приблизною датою пологів - вони народжували з квітня до липня 2019 року.

Нагадаємо, що у Небрасці 61-річна жінка стала сурогатною матір’ю для подружжя свого сина та його чоловіка.