У США народили дев'ять подруг-медсестер, які завагітніли приблизно в один час
Усі жінки дружили ще до того, як завагітніли, тому вирішили і надалі бути разом, повідомляє CNN.
Медсестри розповіли виданню, що зараз вони ще більше подружилися і продовжують піклуватися одне про одного.
"Ми перевіряємо один одного щоденно, навіть якщо це 3 година ночі", - каже Лонні Соусі, одна з медсестер.
Після народження дітей жінки вирішили зробити ще один груповий знімок.
Також окремо сфотографували усіх дев’ятьох немовлят.
Жінки стали відомими у березні завдяки фотографії, на якій вони тримали кольорові папірці із приблизною датою пологів - вони народжували з квітня до липня 2019 року.
Нагадаємо, що у Небрасці 61-річна жінка стала сурогатною матір’ю для подружжя свого сина та його чоловіка.
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