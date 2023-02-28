У США нарощують виробництво HIMARS після успіху в Україні
Завод компанії Lockheed Martin з виробництва мобільних ракетних пускових установок у штаті Арканзас готується збільшити виробництво системи HIMARS після того, як її успіх на полі бою в Україні підвищив попит з боку інших країн.
Про це, повідомляє агентство Reuters.
"Щодо конкретно HIMARS, ми вже зустрічалися з нашими довгостроковими постачальниками і плануємо збільшити виробництво до 96 одиниць на рік", - наголосив генеральний директор Lockheed, Джеймс Тейклет.
Lockheed розпочав 2022 рік з темпом виробництва пускових установок HIMARS в 48 одиниць, але потім компанія збільшила темп до 60 установок на рік.
Система HIMARS стала широко відомою зброєю після того, як була показана у дії в Україні.
Lockheed Martin виробляє HIMARS і ремонтує старішу версію системи в Камдені, невеликому містечку на південний захід від Літл-Рока.
За словами керівників Lockheed, завдяки інвестиціям, зробленим торік у будівлю площею 282 тисяч квадратних футів, де виробляються ракети, Lockheed знадобиться лише кілька модернізацій, щоб відповідати зростанням темпів виробництва.
Популярність пускової установки HIMARS зростала ще до успіху в Україні.