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У США нарощують виробництво HIMARS після успіху в Україні

28 лютого 2023, 14:00
У США нарощують виробництво HIMARS після успіху в Україні
Компанія планує збільшити виробництво систем HIMARS до 96 одиниць на рік.

Завод компанії Lockheed Martin з виробництва мобільних ракетних пускових установок у штаті Арканзас готується збільшити виробництво системи HIMARS після того, як її успіх на полі бою в Україні підвищив попит з боку інших країн.

Про це, повідомляє агентство Reuters.

"Щодо конкретно HIMARS, ми вже зустрічалися з нашими довгостроковими постачальниками і плануємо збільшити виробництво до 96 одиниць на рік", - наголосив генеральний директор Lockheed, Джеймс Тейклет.

 

 Lockheed розпочав 2022 рік з темпом виробництва пускових установок HIMARS в 48 одиниць, але потім компанія збільшила темп до 60 установок на рік.

Система HIMARS стала широко відомою зброєю після того, як була показана у дії в Україні.

Lockheed Martin виробляє HIMARS і ремонтує старішу версію системи в Камдені, невеликому містечку на південний захід від Літл-Рока.

За словами керівників Lockheed, завдяки інвестиціям, зробленим торік у будівлю площею 282 тисяч квадратних футів, де виробляються ракети, Lockheed знадобиться лише кілька модернізацій, щоб відповідати зростанням темпів виробництва.

Популярність пускової установки HIMARS зростала ще до успіху в Україні.

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