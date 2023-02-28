У США нарощують виробництво HIMARS після успіху в Україні

Компанія планує збільшити виробництво систем HIMARS до 96 одиниць на рік.

Завод компанії Lockheed Martin з виробництва мобільних ракетних пускових установок у штаті Арканзас готується збільшити виробництво системи HIMARS після того, як її успіх на полі бою в Україні підвищив попит з боку інших країн.



Про це, повідомляє агентство Reuters.

"Щодо конкретно HIMARS, ми вже зустрічалися з нашими довгостроковими постачальниками і плануємо збільшити виробництво до 96 одиниць на рік", - наголосив генеральний директор Lockheed, Джеймс Тейклет.