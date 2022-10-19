У США наростять виробництво Javelin та HIMARS

Голова Lockheed Martin Тайклет повідомив про збільшення виробництва РСЗВ HIMARS до 96 одиниць техніки на рік.

Американська компанія Lockheed Martin планує наростити виробництво реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) HIMARS, що поставляються в Україну до 96 комплексів на рік. Про це повідомив голова оборонної компанії Джим Тайклет під час зустрічі з інвесторами, у вівторок, 18 жовтня, пише POLITICO.

"Що стосується HIMARS, то ми вже зустрічалися з нашими довгостроковими постачальниками з метою запланувати зростання виробництва до 96 одиниць на рік", – сказав він, звітуючи про прибутки та збитки компанії за третій квартал.

Наразі обсяг виробництва РСЗВ становить близько 60 пускових установок на рік.

Lockheed Martin також розглядає можливість розширення свого підприємства у Камдені, штат Арканзас, оскільки попит продовжує зростати, додав він.

"Двадцять HIMARS, відправлених в Україну США з літа, мали величезний вплив на поле бою, дозволивши українським силам пройти на десятки миль за лінію фронту на той момент і стати навколо Херсона", – пише Politico.

Раніше повідомлялось, що Україна отримала чергову партію військової допомоги від Німеччини.