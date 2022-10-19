У США наростять виробництво Javelin та HIMARS
Американська компанія Lockheed Martin планує наростити виробництво реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) HIMARS, що поставляються в Україну до 96 комплексів на рік. Про це повідомив голова оборонної компанії Джим Тайклет під час зустрічі з інвесторами, у вівторок, 18 жовтня, пише POLITICO.
"Що стосується HIMARS, то ми вже зустрічалися з нашими довгостроковими постачальниками з метою запланувати зростання виробництва до 96 одиниць на рік", – сказав він, звітуючи про прибутки та збитки компанії за третій квартал.
Наразі обсяг виробництва РСЗВ становить близько 60 пускових установок на рік.
Lockheed Martin також розглядає можливість розширення свого підприємства у Камдені, штат Арканзас, оскільки попит продовжує зростати, додав він.
"Двадцять HIMARS, відправлених в Україну США з літа, мали величезний вплив на поле бою, дозволивши українським силам пройти на десятки миль за лінію фронту на той момент і стати навколо Херсона", – пише Politico.
Раніше повідомлялось, що Україна отримала чергову партію військової допомоги від Німеччини.
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