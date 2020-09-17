У США назвали терміни початку масової вакцинації від COVID-19
Про це повідомляє агентство Bloomberg, передає РБК - Україна.
Представник Міністерства охорони здоров'я та соціальних служб США Пол Манго вважає, що вакцинація американців відбудеться вже до кінця першого кварталу 2021 року.
Він запевнив, що американська адміністрація розраховує отримати до кінця 2020 року 100 мільйонів доз ефективної вакцини для громадян похилого віку - найбільшої групи ризику в умовах поширення коронавірусу.
За його словами, якщо вакцина буде схвалена в жовтні, то в розпорядженні влади опиниться 20 мільйонів доз вакцини. Але він прогнозує, що, найімовірніше, вакцину схвалять в листопаді або грудні 2020 року.
Він підкреслив, що "ніколи немає 100%-ї гарантії" дотримання графіка.
Водночас директор центрів з контролю і профілактики захворювань США Роберт Редфілд вважає, що вакцинація буде доступна ближче до другої половини наступного року.
"Якщо ви запитаєте, коли вона буде доступною для американської громадськості, то ми розглядаємо в якості терміну кінець другого кварталу-третій квартал 2021 року", - заявив він на слуханнях в Сенаті.
Американський інфекціоніст Ентоні Фаучі вважає, що американцям не варто чекати вакцини в широкому доступі раніше середини 2021 року.
Нагадаємо, що 17 вересня в Україні 166 244 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3 400 летальних, 73 913 пацієнтів одужало.
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