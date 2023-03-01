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У США немає доказів витоку американської зброї за межі України

01 березня 2023, 09:35
У США немає доказів витоку американської зброї за межі України
Фото: Укрінформ
Штати заявили про ефективне застосування наданого Україні озброєння на полі бою.

США не знайшли жодних доказів того, що зброя, яку вони надали Києву, була знайдена за межами України.

Про це заявила помічник міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селеста Волландер, повідомляє CNN.

"Натомість, ми бачимо, що українські підрозділи на передовій щодня ефективно використовують допомогу у сфері безпеки на полі бою", – зазначила Волландер на засіданні підкомітету з питань асигнувань на оборону Палати представників Конгресу США.

Вона додала, що США адаптували свою практику підзвітності до бойових умов, щоб уникнути ризику незаконного перенаправлення допомоги.

Інший високопосадовець Пентагону, генерал-лейтенант Дуглас Сімс, заявив, що немає жодних повідомлень про зникнення зброї з України, і позбуватися її не в інтересах українців.

Нагадаємо, що США створили безпрецедентну систему контролю над фінансовою допомогою, що виділяється Україні. Минулого місяця в Україні працювали аудитори зі Сполучених Штатів, щоб переконатися, що надана Україні військова допомога використовується за призначенням. Також було відкрито спеціальну гарячу лінію для повідомлень про корупцію та інші порушення у сфері оборонної підтримки Києва. Повідомлялося, що Мінфін США не виявив жодних ознак зловживання виділеними для допомоги Україні коштами.

Раніше повідомлялось, що США нададуть Україні понад $10 мільярдів допомоги вже до вересня.

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