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ПОЛІТИКА

У США оприлюднили план нагляду за допомогою Україні

20 січня 2023, 08:47
У США оприлюднили план нагляду за допомогою Україні
Shutterstock
В США оприлюднено Спільний стратегічний план нагляду за допомогою Україні на 2023 фінансовий рік, передає "Голос Америки" із посиланням на офіс генерального інспектора Мініоборони США.
 
"Цей Спільний план стратегічного нагляду описує конкретні проєкти, які планують здійснити партнери робочої групи.  Однак, зважаючи на складність, масштаб і терміни реагування на ситуацію в Україні, партнери робочої групи можуть коригувати свої плани", - говориться в повідомленні офісу генерального інспектора Мініоборони США.
 

Конгресмени-республіканці Майкл Маккол і Майк Роджерс опублікували власну заяву на підтримку посилення нагляду за допомогою США Україні.

“Безпекова, економічна та гуманітарна допомога від США суттєво змінили ситуацію для України, коли вона бореться за збереження своєї незалежності. Утім Конгрес не може тільки виписувати чеки, ми також повинні забезпечити прозорість і ефективність використання американської допомоги у відповідності до інтересів національної безпеки США", - йдеться у заяві.

Обоє конгресменів закликали уряд США та союзників терміново передати Україні критично важливу зброю, що потрібна для перемоги над росією.

“Настав час для урядів Байдена та Шольца наслідувати приклад наших британських та східноєвропейських союзників – танки Leopard, ATACMS та інші високоточні боєприпаси великої дальності мають бути схвалені без зволікань”, - вважають політики.

Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни міжнародні партнери виділили Україні понад 113 млрд євро.

 

США.допомогаКонгрес США

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