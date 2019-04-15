Американська компанія тестує технологію 5G на коровах

Американська компанія Cisco Systems почала тестувати технологію 5G на молочних коровах в трьох сільських районах Англії.

Коли тварина готова до доїння і наближається до воріт, вони автоматично відчиняються, повідомляє Reuters.

Система дізнається про корову через нашийник, який повністю розпізнає її будову тіла. Після цього автоматично закріплюється доїльний апарат, а тварина отримує їжу в нагороду.

Також корови отримали "розумні" вушні бирки, за допомогою яких фермери відстежують стан здоров'я тварини.

Технологія 5G дозволяє передавати інформацію набагато оперативніше, ніж традиційне сільське з'єднання. Якщо експеримент пройде успішно, подібна технологія з'явиться в сільській місцевості по всій країні.

Також, австралійські вчені презентували нову функцію сільсьогосподарського робота SwagBot - тепер він може самостійно знаходити бур'яни та поливати їх гербіцидами.