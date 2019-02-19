В Австралії робота навчили знаходити бур'яни та поливати їх гербіцидами
Під центральною частиною - маніпулятор, на якому можна розмістити розпилювач гербіцидів.
На оприлюдненому інженерами ролику помітно, що сільськогосподарський робот самостійно рухається полем (він отримує інформацію з двох камер — одна спрямована на безпосередньо на землю, інша на частину простору попереду), повідомляє платфорфа N+1.
Робота також запрограмували на визначення бур'янів типу Nassella trichotoma. Після того, як цей тип бур'яну фіксує камера, вона передає сигнал до системи управління, яка рухає робота у такий спосіб, щоб розпилювач речовини розташувався прямо над рослиною.
Під час безпосереднього тестування робот не розпилював гербіциди (і це помітно на відео), утім, зазначає N+1, ця частина роботи не є складною та легка в реалізації.
Також, кожне п'яте робоче місце (21%) у Великобританії до 2030 року буде зайняте роботами, свідчать дані дослідницького інституту Centre for Cities.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- ВІДЕО Трамп опублікував відео виступу під пісню гурту R.E.M, Twitter видалив його після скарги
- ВІДЕО Українські військові випробували радіокомплекс для блокування роботи безпілолників
- Ветеран-засновник UKR GUN Projects: Наша форма в комплексі з турнікетами зупиняє кров за секунди"В мене саме мала початися ІТ-кар'єра. Але потрібно було зупинити кровопролиття. В 2014 році ми дуже поспішали, щоб виграти ці дні, хвилини, секунди, щоб ситуація не стала гіршою…"
- Кардіомагнат: Як Тодуров заробляє мільйони на безкоштовних операціях, - ВІДЕОНерухомість на $2 млн і 10 млн грн заощаджень - що "накерував" очільник Інституту серця Борис Тодуров