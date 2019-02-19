В Австралії робота навчили знаходити бур'яни та поливати їх гербіцидами

Австралійські вчені презентували нову функцію сільсьогосподарського робота SwagBot — тепер він може самостійно знаходити бур'яни та поливати їх гербіцидами.

Під центральною частиною - маніпулятор, на якому можна розмістити розпилювач гербіцидів.

На оприлюдненому інженерами ролику помітно, що сільськогосподарський робот самостійно рухається полем (він отримує інформацію з двох камер — одна спрямована на безпосередньо на землю, інша на частину простору попереду), повідомляє платфорфа N+1.

Робота також запрограмували на визначення бур'янів типу Nassella trichotoma. Після того, як цей тип бур'яну фіксує камера, вона передає сигнал до системи управління, яка рухає робота у такий спосіб, щоб розпилювач речовини розташувався прямо над рослиною.

Під час безпосереднього тестування робот не розпилював гербіциди (і це помітно на відео), утім, зазначає N+1, ця частина роботи не є складною та легка в реалізації.