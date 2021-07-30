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У США підтримали виділення Україні 480 мільйонів доларів допомоги

Тепер для набуття чинності законопроєкт має бути погоджений і схвалений сенатом США та підписаний Президентом США
Палата представників США схвалила законопроєкт про фінансування Держдепартаменту в 2022 році зі збільшенням розміру допомоги Україні та поправкою щодо санкцій проти "Північного потоку-2".
У США підтримали виділення Україні 480 мільйонів доларів допомоги Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє посольство України в США.
 
Згідно із законопроєктом, загальна сума коштів, які мають бути виділені на реалізацію програм допомоги Україні по лінії Державного департаменту, Агентства США з міжнародного розвитку та пов’язаних програм становить не менше $481,5 млн., що на $28,5 млн. більше, ніж у поточному році.
 
Із зазначеного кошторису $125 млн. будуть виділені на цілі безпекової допомоги Україні за статтею "Міжнародне військове фінансування", що на $10 млн. більше, ніж у 2021 р".
 
Тепер для набуття чинності законопроєкт має бути погоджений і схвалений сенатом США та підписаний Президентом США.
 
На сайті Білого дому повідомили, що президент США Джо Байден чекає українського лідера Володимира Зеленського у Вашингтоні 30 серпня.
 
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30 07 2021 16:08
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