БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИПалата представників США схвалила законопроєкт про фінансування Держдепартаменту в 2022 році зі збільшенням розміру допомоги Україні та поправкою щодо санкцій проти "Північного потоку-2".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У США підтримали виділення Україні 480 мільйонів доларів допомоги
Тепер для набуття чинності законопроєкт має бути погоджений і схвалений сенатом США та підписаний Президентом США
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє посольство України в США.
Згідно із законопроєктом, загальна сума коштів, які мають бути виділені на реалізацію програм допомоги Україні по лінії Державного департаменту, Агентства США з міжнародного розвитку та пов’язаних програм становить не менше $481,5 млн., що на $28,5 млн. більше, ніж у поточному році.
Із зазначеного кошторису $125 млн. будуть виділені на цілі безпекової допомоги Україні за статтею "Міжнародне військове фінансування", що на $10 млн. більше, ніж у 2021 р".
Тепер для набуття чинності законопроєкт має бути погоджений і схвалений сенатом США та підписаний Президентом США.
На сайті Білого дому повідомили, що президент США Джо Байден чекає українського лідера Володимира Зеленського у Вашингтоні 30 серпня.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
30 07 2021 16:08 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Мінфін продав держоблігацій на 7,75 мільярдів
- ФОТО Бюджетний комітет Ради схвалив виділення 800 млн грн на будівництво "спортивних магнітів"
- ФОТО Компанії Держкосмосу отримали понад 800 мільйонів збитків
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам
No articles