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В ЄС назвали головні умови перерахування 600 млн євро допомоги для України

Ми за замовчуванням підтримуємо умови вашої угоди з МВФ, бо збереження співпраці з НАБУ – це базова вимога, ми не можемо навіть розпочати оцінювання прогресу, якщо немає співпраці з МВФ
В Європейській комісії наполягають, що надання нового траншу макрофінансової допомоги залежить передусім від проведення реформи системи правосуддя.
В ЄС назвали головні умови перерахування 600 млн євро допомоги для України Фото: google.com
Про це заявила глава групи підтримки України у Єврокомісії Катаріна Матернова, коментуючи для "Європейської правди" прогрес України у виконання умов угоди про отримання макрофінансової допомоги.
 
Матернова нагадала, що Україні відомі вимоги, за яких уряд отримає 600 млн євро, які надійдуть до загального фонду бюджету.
 
"Але головна з них – це реформування Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради правосуддя", - зазначила вона.
 
Представниця ЄК також підкреслила, що до головних вимог варто було б зарахувати виконання усіх вимог МВФ, які стосуються збереження незалежності НАБУ.
 
"Ми за замовчуванням підтримуємо умови вашої угоди з МВФ, бо збереження співпраці з НАБУ – це базова вимога, ми не можемо навіть розпочати оцінювання прогресу, якщо немає співпраці з МВФ", - наголосила вона.
 
Матернова, втім, утрималася від прогнозів щодо можливих строків отримання макрофінансової допомоги.
 
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08 06 2021 09:49
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