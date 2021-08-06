В ЄС назвали головні умови перерахування 600 млн євро допомоги для України

Ми за замовчуванням підтримуємо умови вашої угоди з МВФ, бо збереження співпраці з НАБУ – це базова вимога, ми не можемо навіть розпочати оцінювання прогресу, якщо немає співпраці з МВФ

В Європейській комісії наполягають, що надання нового траншу макрофінансової допомоги залежить передусім від проведення реформи системи правосуддя.

Про це заявила глава групи підтримки України у Єврокомісії Катаріна Матернова, коментуючи для " Європейської правди " прогрес України у виконання умов угоди про отримання макрофінансової допомоги.

Матернова нагадала, що Україні відомі вимоги, за яких уряд отримає 600 млн євро, які надійдуть до загального фонду бюджету.

"Але головна з них – це реформування Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради правосуддя", - зазначила вона.

Представниця ЄК також підкреслила, що до головних вимог варто було б зарахувати виконання усіх вимог МВФ, які стосуються збереження незалежності НАБУ.

"Ми за замовчуванням підтримуємо умови вашої угоди з МВФ, бо збереження співпраці з НАБУ – це базова вимога, ми не можемо навіть розпочати оцінювання прогресу, якщо немає співпраці з МВФ", - наголосила вона.

Матернова, втім, утрималася від прогнозів щодо можливих строків отримання макрофінансової допомоги.