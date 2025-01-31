Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

У США після авіакатастрофи біля Вашингтона з річки витягли десятки тіл – CNN

31 січня 2025, 08:35
У США після авіакатастрофи біля Вашингтона з річки витягли десятки тіл – CNN
Фото: Ukrinform
За останніми даними, у четвер вдень із річки було витягнуто понад 40 тіл.

У середу ввечері, 31 січня, біля Вашингтона, пасажирський літак компанії American Airlines під час посадки зіткнувся з військовим вертольотом Black Hawk. За останніми даними, у четвер вдень із річки було витягнуто понад 40 тіл.

Про це повідомляє CNN.

За словами джерела в правоохоронних органах, на сьогодні занурення закінчено через настання темряви, стан води і зростаюче відчуття серед рятувальників, що більшість жертв, до яких можна дістатися без необхідності піднімати фюзеляж із води, вже знайдено.

Наразі начальник пожежної служби Вашингтона, Національна рада з безпеки на транспорті, компанія American Airlines та інші офіційні особи зустрічаються з сім'ями жертв у центрі допомоги сім'ям.

Також CNN пише, що губернаторка Канзасу Лора Келлі звернулася до NTSB щодо маніфесту - документа, в якому перераховані всі пасажири і члени екіпажу на рейсі. Його очікують отримати вже сьогодні, у п'ятницю (у США ще четвер).

Крім того, зараз Келлі, Нацрада з безпеки на транспорті та інші посадові особи США чекають, коли всі сім'ї жертв будуть повідомлені, перш ніж публікувати будь-які подробиці щодо їхніх особистостей.

"На борту літака перебували люди з-за кордону, і це частково є причиною затримки... Ми, найімовірніше, отримали декларацію завтра вдень", - сказала губернатор Канзасу.

CNN під час оновлення інформації додало, що одну чорну скриньку з літака CRJ 700 уже витягнуто. Однак, поки що незрозуміло, яку з двох чорних скриньок витягли.

Нагадаємо, що у Вашингтоні впав пасажирський літак, зіткнувшись із вертольотом. У списку пасажирів були 60 осіб і чотири члени екіпажу.

На борту гелікоптера були троє військових. Федеральне управління цивільної авіації США повідомило, що Bombardier CRJ700 виконував регулярний рейс із міста Вічіта до Вашингтона. На відео з камери спостереження видно, як літак, що йде на посадку в аеропорту ім. Рональда Рейгана, зіткнувся з іншим повітряним судном, після чого стався вибух.

СШАавіакатастрофалітак

Останні матеріали

Війна росії проти Заходу вже триває. Її складові та наслідки – Олександр Данилюк
Політика
Війна росії проти Заходу вже триває. Її складові та наслідки – Олександр Данилюк
Переклад iPress – 31 січня 2025, 08:25
Гарантії безпеки для України. Чи стримають росію європейські багатонаціональні сили? – Лоуренс Фрідман
Політика
Гарантії безпеки для України. Чи стримають росію європейські багатонаціональні сили? – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 30 січня 2025, 23:35
Під загрозою Ялтинських угод. Трамп – імперець, який прагне знищити світовий порядок – Андреас Клут
Політика
Під загрозою Ялтинських угод. Трамп – імперець, який прагне знищити світовий порядок – Андреас Клут
Переклад iPress – 30 січня 2025, 12:34
Лінії життя: вузли та розриви. Інфраструктура та транспортні мережі під загрозою, але де відповідь? – Едвард Лукас
Політика
Лінії життя: вузли та розриви. Інфраструктура та транспортні мережі під загрозою, але де відповідь? – Едвард Лукас
Переклад iPress – 30 січня 2025, 08:47
Повідомлення з Давосу. Трамп – і симптом, і рушій нової геополітичної епохи – Фредерік Кемпе
Політика
Повідомлення з Давосу. Трамп – і симптом, і рушій нової геополітичної епохи – Фредерік Кемпе
Переклад iPress – 29 січня 2025, 16:41
Політика
"Сталися погані речі". Трамп досі не розуміє війну в Україні – Гаррі Каспаров
Переклад iPress – 29 січня 2025, 12:44
Більшість фронтів залишаються статичними. Тим часом Курська операція виправдала зусилля ЗСУ – Ендрю Таннер
Cуспільство
Більшість фронтів залишаються статичними. Тим часом Курська операція виправдала зусилля ЗСУ – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 29 січня 2025, 08:08
Ілон Маск та технологічні гіганти завдають європейцям головного болю. Демократія зазнає тиску – Енн Епплбом
Політика
Ілон Маск та технологічні гіганти завдають європейцям головного болю. Демократія зазнає тиску – Енн Епплбом
Переклад iPress – 28 січня 2025, 16:09
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється