У США показали електровантажівку із запасом ходу понад 300 кілометрів

Очікується, що перші вантажівки будуть реалізовані наприкінці цього року

Один із найбільших американських виробників вантажівок Kenworth представив дві електричні вантажівки K270E та K370E.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Electrek.

За даними компанії, на K270E встановлений акумулятор із потужністю в 141 кВт за годину, що дозволяє вантажівці проїхати 160 км без підзарядки. Запас ходу електричної вантажівки K370E, з акумулятором потужністю у 282 кВт за годину, становить до 322 км.

Також клієнти зможуть обирати між електричними двигунами з потужністю в 355 та 469 кінських сил.

Фото: electrek.co

Очікується, що перші вантажівки будуть реалізовані наприкінці цього року.

Нагадаємо, що китайський автовиробник Baojun представив дві версії мініелектрокарів E300 та E300 Plus.