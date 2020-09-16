ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИОдин із найбільших американських виробників вантажівок Kenworth представив дві електричні вантажівки K270E та K370E.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У США показали електровантажівку із запасом ходу понад 300 кілометрів
Очікується, що перші вантажівки будуть реалізовані наприкінці цього року
Фото: electrek.co
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Electrek.
За даними компанії, на K270E встановлений акумулятор із потужністю в 141 кВт за годину, що дозволяє вантажівці проїхати 160 км без підзарядки. Запас ходу електричної вантажівки K370E, з акумулятором потужністю у 282 кВт за годину, становить до 322 км.
Також клієнти зможуть обирати між електричними двигунами з потужністю в 355 та 469 кінських сил.
Фото: electrek.co
Очікується, що перші вантажівки будуть реалізовані наприкінці цього року.
Нагадаємо, що китайський автовиробник Baojun представив дві версії мініелектрокарів E300 та E300 Plus.
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16 09 2020 11:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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