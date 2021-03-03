У США поліція Капітолія посилює заходи безпеки через загрозу нових заворушень

У центрі американської столиці посилюються заходи безпеки навколо будівлі Капітолія, де засідає Конгрес США, через розвіддані щодо намірів прихильників Трампа знову зібратися 4 березня й штурмувати головний законодавчий орган.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному у вівторок на офіційній твітер-сторінці поліції Капітолія, передає Укрінформ.

"Департамент (поліції Капітолію – ред.) ознайомлений з інформацією, яка викликає стурбованість, а також даними розвідки про 4 березня, та продовжує працювати з нашими партнерами в системі правоохоронних органів", - зауважується в повідомленні.

При цьому підкреслюється, що Департамент застосував "негайні заходи" для посилення власних можливостей "на кілька днів, у тому числі 4 березня".

У інших повідомленнях також йдеться, що навколо Капітолія перекриваються дороги, встановлюються паркани на додаткових периметрах та організовується цілодобове чергування правоохоронців.

Минулого місяця поліція Капітолія звернулася до Пентагону із запитом щодо розміщення 4,9 тисячі службовців Нацгвардії до 12 березня. Занепокоєння виникли у зв’язку з активністю прихильників руху QAnon в інтернеті, які висловлювали наміри провести 4 березня "інавгурацію" президента Трампа та провести у цьому зв’язку акцію протесту поблизу Капітолія США.

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