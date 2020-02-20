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У США помер творець команд Ctrl+C та Ctrl+V

Саме завдяки його нововведенням, які включали команди «скопіювати», «вирізати» та «вставити», персональний комп'ютер став простим у вивченні та використанні
74-річний американський науковець Ларрі Теслер, який створив для комп'ютерів команди «скопіювати» (Ctrl+C), «вставити» (Ctrl+V) та «вирізати» (Ctrl+X), помер у США.
У США помер творець команд Ctrl+C та Ctrl+V Фото: GETTY IMAGES

Про це повідомляє BBC, передає УКРІНФОРМ.

Теслер вивчав інформатику в Стенфордському університеті. На початку 1960-х дослідник працював у Кремнієвій долині у компаніях Xerox, Apple, Amazon.com та Yahoo!

Зокрема Apple Теслер присвятив 17 років життя та став головним науковцем компанії.

Саме завдяки його нововведенням, які включали команди «скопіювати», «вирізати» та «вставити», персональний комп'ютер став простим у вивченні та використанні.

Імовірно ці комбінації Теслера ґрунтувалися на старій методиці редагування: коли люди фізично вирізали частинки друкованого тексту та клеїли їх в іншому місці.

Команди Ctrl+C, Ctrl+V та Ctrl+X були включені в програмне забезпечення Apple на комп'ютері Lisa в 1983 році та Macintosh наступного року.

Нагадаємо, що творці комп’ютерної гри The Sims розповіли, що створюючи унікальну мову для своїх персонажів simlish, вони намагалися поєднати слова з української, суахілі та мови індіанців навахо та черокі.

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20 02 2020 13:00
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