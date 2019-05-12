ПОЛІТИКА НОВИНИСША пообіцяли Україні потужну підтримку під час зустрічі лідерів нормандського формату в Парижі 9 грудня. Про це заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У США пообіцяли потужну підтримку України на нормандській зустрічі
"Провина РФ у тому, що її дії призвели до початку війни"
Фото: US-Ukraine Business Council
"США підтримують позицію України на переговорах у нормандському форматі, які повинні початися в понеділок. Провина Російської Федерації в тому, що її дії призвели до початку війни, яка триває вже п'ятий рік, вона очевидна. Тобто Росія повинна зробити кроки для того, щоб вирішити цю ситуацію", - підкреслив дипломат, передає LB.ua.
Він зазначив, що зустріч нормандської четвірки є можливістю для РФ погодитися вивести свої війська і повернути окуповану частину Донбасу під контроль України.
"На переговорах у понеділок президент Зеленський матиме нашу потужну підтримку", - пообіцяв Тейлор.
Нагадаємо, що Євросоюзу потрібна торговельна угода зі США, заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель.
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