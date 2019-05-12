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У США пообіцяли потужну підтримку України на нормандській зустрічі

"Провина РФ у тому, що її дії призвели до початку війни"
США пообіцяли Україні потужну підтримку під час зустрічі лідерів нормандського формату в Парижі 9 грудня. Про це заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор.
У США пообіцяли потужну підтримку України на нормандській зустрічі Фото: US-Ukraine Business Council

"США підтримують позицію України на переговорах у нормандському форматі, які повинні початися в понеділок. Провина Російської Федерації в тому, що її дії призвели до початку війни, яка триває вже п'ятий рік, вона очевидна. Тобто Росія повинна зробити кроки для того, щоб вирішити цю ситуацію", - підкреслив дипломат, передає LB.ua.

Він зазначив, що зустріч нормандської четвірки є можливістю для РФ погодитися вивести свої війська і повернути окуповану частину Донбасу під контроль України.

"На переговорах у понеділок президент Зеленський матиме нашу потужну підтримку", - пообіцяв Тейлор.

Нагадаємо, що Євросоюзу потрібна торговельна угода зі США, заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель.

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05 12 2019 13:00
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