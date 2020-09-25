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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

У США представили гібридний дрон-пожежник

Дрон працює завдяки гібридній системі двигуна, а саме, через бензиновий двигун, який постійно заряджає батареї чотирьох електричних акумуляторів
Американська компанія "Sonin Hybrid" представила гібридний дрон Recruit, який призначений для гасіння пожеж.
У США представили гібридний дрон-пожежник Фото: Sonin Hybrid

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє портал New Atlas.

Зазначається, що дрон працює завдяки гібридній системі двигуна, а саме, через бензиновий двигун, який постійно заряджає батареї чотирьох електричних акумуляторів.

Фото: Sonin Hybrid

У компанії стверджують, що максимальна швидкість Recruit становить вражаючі 225 км за годину. Всього пристрій може знаходитися у повітрі впродовж трьох годин.

Фото: Sonin Hybrid

Для порівняння, повністю електричний дрон, на кшталт Phantom 4 Pro від компканії DJI, літає всього 30 хвилин, а його максимальна швидкість не перевищує 72 км за годину.

Фото: Sonin Hybrid

У "Recruit" встановлені камера нічного бачення та гучномовець, який можна почути на відстані до 5 км.

Самим дроном можна управляти дистанційно в реальному часі. Він також може працювати автономно при попередньому програмуванні маршруту літального апарату.

За словами представника компанії, виробництво вже розпочалося, а перші доставки очікуються наприкінці цього року.

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25 09 2020 11:36
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