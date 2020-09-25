У США представили гібридний дрон-пожежник
Як передає "Укрінформ", про це повідомляє портал New Atlas.
Зазначається, що дрон працює завдяки гібридній системі двигуна, а саме, через бензиновий двигун, який постійно заряджає батареї чотирьох електричних акумуляторів.
Фото: Sonin Hybrid
У компанії стверджують, що максимальна швидкість Recruit становить вражаючі 225 км за годину. Всього пристрій може знаходитися у повітрі впродовж трьох годин.
Фото: Sonin Hybrid
Для порівняння, повністю електричний дрон, на кшталт Phantom 4 Pro від компканії DJI, літає всього 30 хвилин, а його максимальна швидкість не перевищує 72 км за годину.
Фото: Sonin Hybrid
У "Recruit" встановлені камера нічного бачення та гучномовець, який можна почути на відстані до 5 км.
Самим дроном можна управляти дистанційно в реальному часі. Він також може працювати автономно при попередньому програмуванні маршруту літального апарату.
За словами представника компанії, виробництво вже розпочалося, а перші доставки очікуються наприкінці цього року.
Читайте також: Компанія DJI показала промисловий дрон, здатний працювати без підзарядки майже годину
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО NASA виявила на Бенну частини іншого астероїда
- ВІДЕО Sony назвала дату виходу PlayStation 5
- ВІДЕО У Туреччині успішно випробували автомобіль, що літає
- Компанія Neuralink Ілона Маска показала інтерфейс "мозок-комп'ютер"
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ