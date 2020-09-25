У США представили гібридний дрон-пожежник

Дрон працює завдяки гібридній системі двигуна, а саме, через бензиновий двигун, який постійно заряджає батареї чотирьох електричних акумуляторів

Американська компанія "Sonin Hybrid" представила гібридний дрон Recruit, який призначений для гасіння пожеж.

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє портал New Atlas.

Зазначається, що дрон працює завдяки гібридній системі двигуна, а саме, через бензиновий двигун, який постійно заряджає батареї чотирьох електричних акумуляторів.

Фото: Sonin Hybrid

У компанії стверджують, що максимальна швидкість Recruit становить вражаючі 225 км за годину. Всього пристрій може знаходитися у повітрі впродовж трьох годин.

Фото: Sonin Hybrid

Для порівняння, повністю електричний дрон, на кшталт Phantom 4 Pro від компканії DJI, літає всього 30 хвилин, а його максимальна швидкість не перевищує 72 км за годину.

Фото: Sonin Hybrid

У "Recruit" встановлені камера нічного бачення та гучномовець, який можна почути на відстані до 5 км. Самим дроном можна управляти дистанційно в реальному часі. Він також може працювати автономно при попередньому програмуванні маршруту літального апарату. За словами представника компанії, виробництво вже розпочалося, а перші доставки очікуються наприкінці цього року.

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