У США представили концепцію протидії російському впливу у світі
Так, директор агентства Марк Грін заявив, що місія USAID полягає у допомозі урядам інших країн, приватному сектору, громадянського суспільства в державах-партнерах США на шляху до самодостатнього розвитку. Він також повідомив, що Програма з протидії згубного впливу Кремля повинна стати важливим інструментом, повідомляє Deutsche Welle.
"США давно вважають, що сильна, процвітаюча і вільна Європа виключно важлива для стратегічних інтересів Америки. При цьому російський уряд і його представники поставили собі метою послабити вплив США в світі і відокремити нас від наших союзників і партнерів", - наголосив Грін.
Він також назава нинішню владу РФ "авторитарним режимом, який агресивно шукає нову сферу впливу за кордоном" та порівняв російський уряд з підступним хижаком. Грін підкреслив, що Кремль намагається поширити свій вплив н країн Європи і Євразії.
Раніше повідомлялось, що Комітет з політичних питань і безпеки Парламентської асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі схвалив резолюцію щодо мілітаризації Росією анексованого Криму, Чорного й Азовського морів.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський подякував США за допомогу у подоланні російської агресії та закликав продовжувати посилювати санкції проти Москви.
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