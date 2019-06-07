У США представили концепцію протидії російському впливу у світі

"США давно вважають, що сильна, процвітаюча і вільна Європа виключно важлива для стратегічних інтересів Америки. При цьому російський уряд і його представники поставили собі метою послабити вплив США в світі і відокремити нас від наших союзників і партнерів"

Агентство з міжнародного розвитку Сполучених Штатів Америки (USAID) представило концепцію для допомоги у протидії посиленню впливу Кремля в світі.

Так, директор агентства Марк Грін заявив, що місія USAID полягає у допомозі урядам інших країн, приватному сектору, громадянського суспільства в державах-партнерах США на шляху до самодостатнього розвитку. Він також повідомив, що Програма з протидії згубного впливу Кремля повинна стати важливим інструментом, повідомляє Deutsche Welle.

"США давно вважають, що сильна, процвітаюча і вільна Європа виключно важлива для стратегічних інтересів Америки. При цьому російський уряд і його представники поставили собі метою послабити вплив США в світі і відокремити нас від наших союзників і партнерів", - наголосив Грін.

Він також назава нинішню владу РФ "авторитарним режимом, який агресивно шукає нову сферу впливу за кордоном" та порівняв російський уряд з підступним хижаком. Грін підкреслив, що Кремль намагається поширити свій вплив н країн Європи і Євразії.

Раніше повідомлялось, що Комітет з політичних питань і безпеки Парламентської асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі схвалив резолюцію щодо мілітаризації Росією анексованого Криму, Чорного й Азовського морів.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський подякував США за допомогу у подоланні російської агресії та закликав продовжувати посилювати санкції проти Москви.