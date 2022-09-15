У США представили законопроект про визнання росії спонсором тероризму

У Сенаті США презентували законопроект про визнання росії країною-спонсором тероризму. Два сенатори - демократ Річард Блюменталь і республіканець Ліндсі Грем-внесли на розгляд верхньої палати Конгресу двопартійний законопроект, відповідно до якого росія кваліфікується як держава-спонсор тероризму.

Про це повідомляє Голос Америки.

Сенатор Блюменталь заявив, що "необхідність такої міри зараз як ніколи актуальна", пославшись на вбивства мирних українців та інші прояви жорстокості, що супроводжують російське вторгнення в Україну.

Сенатор Грем, інший співавтор законопроекту, підкреслив, що включення росії до списку держав-спонсорів тероризму стане переконливим свідченням американської підтримки як Києву, так і іншим союзникам США, і водночас дозволить запроваджувати проти рф жорсткі санкції.

"Поки що неясно, коли законопроект буде винесений на голосування. Блюменталь і Грем, починаючи з липня, відразу після відвідування Києва, лобіювали визнання росії державою-спонсором тероризму. Підтримку цієї ініціативи тоді ж висловила речник Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, заявивши, що ця міра "давно назріла", - зазначає видання.

Нагадаємо, американські законодавці після проігнорованої Білим домом резолюції про визнання рф спонсором тероризму вважали за потрібне самі вирішити це питання. Сенат має намір визнати росію терористичною країною.

Раніше також повідомлялось, що Захід готовий віддати Україні золотовалютні резерви росії.