У США протестували двигун українсько-американської ракети Firefly Alpha, - ФОТО, ВІДЕО

Під час пуску у грудні 2019 року на першій ступені ракети-носія Alpha буде встановлено три таких двигуни

На тестовому майданчику у м. Бріггс (штат Техас, США) приватне аерокосмічне підприємство Firefly Aerospace провело успішний тест двигуна першої ступені космічної ракети Alpha, запуск якої запланований на грудень 2019 року.

Під час вогневого тесту двигун був встановлений на горизонтальному тестовому майданчику, обладнаному для збору даних та аналізу параметрів роботи двигуна. Тестовий пуск двигуна тривав близько 60 секунд. За свідченнями розробників, тест пройшов успішно, повідомляє "Укрінформ".

Як пояснив генеральний директор Firefly Aerospace Том Марк’юзік, під час пуску у грудні 2019 року на першій ступені ракети-носія Alpha буде встановлено три таких двигуни.

Firefly Aerospace - приватне аерокосмічне підприємство з офісами у м. Остін (штат Техас, США) та м. Дніпро. Виробництво ракети розташоване у Техасі, у той час як українські співробітники компанії у Центрі досліджень та розробки у Дніпрі розробляють частину обладнання.

2017 року компанію Firefly Aerospace Тома Марк’юзіка, яка переживала фінансові труднощі, викупив український бізнесмен Макс Поляков, засновник асоціації Ноосфера та EOS Data Analytics. З тих пір робота над розробкою “Альфи” відновилася.

Компанія планує з 2021 року запускати дві таких ракети на місяць. У планах також розробка важчої ракети “Бета”, яка, ймовірно, складатиметься з трьох скомпонованих разом ракет “Альфа”.



Фото:Ukrinform

Ракета-носій Alpha буде здатна вивести на низьку навколоземну орбіту до 1000 кілограмів корисного вантажу. Перший запуск запланований на грудень 2019 року з військово-повітряної бази Ванденберг у штаті Каліфорнія (США).

Нагадаємо, що аерокосмічна компанія SpaceX здійснила перший тестовий запуск космічного корабля Crew Dragon. Корабель, на борту якого перебуває манекен, успішно вийшов у космос.