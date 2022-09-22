У США провели випробування безпілотника, яким керує штучний інтелект

Американська компанія General Atomic провела випробування безпілотника Avenger MQ-20A, яким керував штучний інтелект.

Як повідомляється на сайті компанії, політ відбувся ще 12 вересня і тривав близько 30 хвилин.

Керований штучним інтелектом апарат був частиною живого, віртуального і конструктивного рою безпілотних літальних апаратів, що взаємодіють. Під час польоту використовувалася нова архітектура навчання із підкріпленням, яку перевіряли в оперативному середовищі.

У компанії стверджують, що їхня розробка є важливою для військових платформ наступного покоління, оскільки дозволяє приймати рішення у динамічних та невизначених умовах реального світу. У ході випробувань рій летів у режимі "переслідуй та уникай", коли траєкторія польоту змінювалася в режимі реального часу, щоб уникнути атак супротивника.

У General Atomic стверджують, що політ «пройшов з величезним успіхом» та «продемонстрував низку можливостей» при впровадженні систем штучного інтелекту.

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