Виробник Bayraktar розповів, які види безпілотників виготовлятимуть в Україні

Турецька компанія Baykar technology, яка виробляє знамениті безпілотники Байрактар, близька до фінальної стадії проектування свого заводу в Україні.

Про це в інтерв'ю НВ розповів Халюк Байрактар, гендиректор Baykar technology.

Байрактор нагадав, що будівництво заводу турецької компанії в Україні почали планувати ще в 2019 році, коли Зеленський, побувавши в Туреччині на заводі, запропонував ідею спільного науково-виробничого центру. А на початку лютого 2022 року, коли президент Туреччини Реджеп Ердоган відвідав Україну та зустрівся з Зеленським, було підписано рамкову угоду про співпрацю щодо цього проекту, а також про інвестиції, необхідні для його будівництва.

"Після цього ми розпочали проєктування заводу, який ми тут збудуємо. Проєктування за планом мало займати близько восьми місяців, і вже зараз ми наближаємося до фіналу й етапу зведення конструкцій", — розповів CEO Baykar technology.

Він пояснив, що на заводі в Україні планується створювати не тільки вже відомий Україні Bayraktar TB2 і стратегічний безпілотник Bayraktar Akıncı, а й нову модель безпілотного винищувача — Bayraktar Kizilelma з реактивним двигуном.

"Також ми плануємо розвивати на цьому підприємстві нашу науково-дослідну діяльність, і, звичайно, більша частина персоналу, зайнятого цими розробками, також буде з України", - запевнив Халюк Байрактар. Він відзначив "чудові технології розробки та створення двигунів" в Україні.

"Ми будуватимемо апарати з опорою на українські технології, в тому числі оснащені двигунами української розробки", - розповів голова турецької компанії. З іншого боку він наголосив на необхідності "самодостатності у цій науково-технічній співпраці... Ми не можемо передавати свої технології іншій країні, оскільки їхнє можливе подальше використання створює для нас ризики серйозних міжнародних проблем. Тому важливо мотивувати молоде покоління вчитися і працювати на таких підприємствах, але при цьому зберігати технологічну самодостатність кожної країни", — пояснив Байрактар.

Раніше повідомлялось, що Гендиректор компанії Baykar Makina заявив, що вони не будуть продаватисвої безпілотники росії незалежно від запропонованої суми.