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ТЕХНОЛОГІЇ

У США провідна криптовалютна компанія Genesis подає заяву про банкрутство

20 січня 2023, 18:22
У США провідна криптовалютна компанія Genesis подає заяву про банкрутство
Джерело: noworries.news
Ринок криптовалют приголомшила новина про крах однієї з провідних компаній цієї галузі Genesis: її кредитний підрозділ вже подав офіційну заявку про банкрутство в США.

Тепер кредитори Genesis можуть втратити від 1 до 10 млрд доларів вкладів на тлі остаточної заморозки виплат. Всього компанія обслуговувала близько 100 тисяч клієнтів, пише Reuters.

Повідомляється, що перші проблеми з виплатами з боку Genesis Global Capital почалися ще 16 листопада 2022 року: тоді компанія прийшла до рішення тимчасово їх заморозити на тлі банкрутства іншого провідного гравця крипторинку – компанії FTX. 

За підсумками минулого року компанія надала криптовалютних кредитів на суму 130,6 млрд доларів й продала активів на 116,5 млрд доларів. Серед найбільших позичальників підприємства були Three Arrows Capital (сінгапурський криптовалютний хедж-фонд) і торгова компанія Alameda Research, яку пов'язують з FTX. Зараз вони також знаходяться на межі банкрутства. 

Наразі заяву про захист від банкрутства подала і материнська група компанії – Genesis Global Holdco. У своїй заяві підприємство не виключає можливість розплати з кредиторами через операцію з урівняння капіталу. Зараз у компанії є близько 150 млн доларів для первинної підтримки реструктуризації.

При цьому деривативи та спотова торгівля Genesis, а також брокерсько-дилерські та депозитарні підприємства компанії не входять в зону ризику: їхні клієнти можуть без побоювань продовжувати торгові операції.

Видання зазначає, що можливе банкрутство Genesis буде останньою "точкою" в низці крипто-збоїв та різких скорочень робочих місць на цьому ринку. Перші хвилювання в галузі трапилися на тлі пандемії коронавірусу у 2022 році.

Раніше повідомлялось, що USAID підтримає розвиток "Дії" в інших країнах.

СШАкриптовалютибанкрутство

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