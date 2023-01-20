USAID підтримає розвиток "Дії" в інших країнах – Федоров

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) посилює цифрову підтримку України та підтримає розвиток "Дії" в інших країнах.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram за підсумками зустрічі з адміністратором USAID Самантою Пауер.

"Провели знакову зустріч з Адміністратором USAID Самантою Пауер. Також спільно презентували цифровий досвід України урядовим представникам європейських, південноамериканських та африканських країн. Наші інновації в наданні послуг - mobile first, цифрові документи, автоматичні послуги без чиновника, мобільний підпис, державні цільові виплати в Дії тощо викликають дуже великий інтерес та попит серед інших держав. Понад 10 країн активно вивчають та планують запозичити досвід української Дії", - написав міністр.

За підсумками Давоса USAID планує виділити 650 тис доларів для формування підходу до поширення цифрового досвіду України та мобільного застосунку Дія на інші країни.

Крім того, USAID активно розробляє новий великий проєкт підтримки цифровізації України, додав Федоров.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації і фінський виробник телекомунікаційного обладнання Nokia продовжать спільно розвивати інтернет та зв’язок в Україні.