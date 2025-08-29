Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
USAID офіційно припиняє роботу: ключові програми передадуть Держдепартаменту

29 серпня 2025, 19:14
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) офіційно припиняє свою діяльність.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо.

За його словами, частина ключових програм агентства буде передана під управління Державного департаменту. Решта – поступово закриватиметься під керівництвом директора Адміністративно-бюджетного управління Рассела Воутa.

"Я пожартував із президентом, що виконую одразу чотири роботи. Він порадив одну з них віддати моєму другу Расселу. Так і сталося. Від січня ми вже зекономили платникам податків десятки мільярдів доларів, а з передачею частини програм до Держдепу процес ліквідації USAID фактично стартував. Тепер саме Рассел відповідає за цей етап", – зазначив Рубіо.

За його словами, агентство «давно втратило ефективність» і більше не відповідало сучасним викликам.

Нангадаємо, президент США Дональд Трамп має намір анулювати майже $5 млрд, затверджених Конгресом на зовнішню допомогу та миротворчі витрати, використовуючи рідкісний механізм, який не застосовували вже 48 років.

СШАUSAIDМарко Рубіо

