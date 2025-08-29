Трамп планує анулювати майже $5 млрд на зовнішню допомогу

Адміністрація Трампа пояснює своє рішення економією на "марнотратних" програмах.

Президент США Дональд Трамп має намір скасувати близько $5 млрд, виділених Конгресом на зовнішню допомогу та миротворчі програми, використовуючи механізм "кишенькової резекції", який не застосовувався вже 48 років.

Як повідомляє The New York Post, ввечері 28 серпня Трамп офіційно звернувся до Конгресу із запитом про анулювання коштів, які раніше були заморожені через судову справу. "Кишенькова резекція" дозволяє президенту вносити зміни до бюджету пізно у фінансовому році (який завершується 30 вересня), і вони набирають чинності незалежно від схвалення Конгресу.

Скорочення торкнеться:

$3,2 млрд допомоги на розвиток від USAID;

$322 млн з Фонду демократії (USAID—Держдепартамент);

$521 млн внесків Держдепартаменту до міжнародних організацій;

$393 млн на миротворчу діяльність Держдепартаменту;

$445 млн окремо закладеної миротворчої допомоги.

Кошти були призначені для неурядових організацій та іноземних урядів, але з початку року їх заморозило Бюро адміністративно-бюджетного управління Білого дому. Позов Глобальної ради охорони здоров’я спричинив юридичну невизначеність, яку апеляційний суд округу Колумбія зняв 28 серпня, відкривши шлях для застосування рідкісного механізму.

Адміністрація Трампа пояснює своє рішення економією на "марнотратних" програмах. Серед них:

$24,6 млн на стійкість до кліматичних змін у Гондурасі;

$2,7 млн для Фонду Democracy Works у ПАР, який критикували за публікацію суперечливих матеріалів;

$3,9 млн на підтримку демократії серед ЛГБТ-спільнот на Західних Балканах;

$1,5 млн на просування українського мистецтва.

Близько $838 млн миротворчих коштів включають виплати на підтримку сил ООН у Демократичній Республіці Конго та Центральноафриканській Республіці, де місії критикували за зв’язки з російським бізнесом.

Раніше, після вступу Трампа на посаду, у США було створено Департамент ефективності уряду, який серед іншого призупинив програми зовнішньої допомоги, розпочав скорочення штату та реорганізацію USAID, фактично розпускаючи її програми боротьби з бідністю та голодом у світі. Через це на складах США псується їжа, призначена для мільйонів людей у Пакистані та Афганістані; адміністрація планує утилізувати близько 500 тонн продуктів.