ФБР переїжджає у приміщення колишнього USAID, яке розпустив Трамп

27 грудня 2025, 14:42
ФБР переїжджає у приміщення колишнього USAID, яке розпустив Трамп
Фото: bbc.co.uk
Штаб-квартира ФБР змінює адресу після десятиліть суперечок щодо старої будівлі.

Штаб-квартира Федерального бюро розслідувань США буде закрита, а Бюро переїде до будівлі, яка раніше належала ліквідованій Агенції США з міжнародного розвитку (USAID).

Про це на платформі X (Twitter) заявив директор ФБР Кеш Патель.

За його словами, переїзд дозволить зекономити кошти платників податків та забезпечить кращі умови для роботи співробітників.

"Після більш ніж 20 років невдалих спроб ми остаточно затвердили план закриття штаб-квартири ФБР у будівлі Гувера та переведення персоналу до сучасного і безпечного приміщення", – зазначив Патель.

Будівля імені Гувера, відкрита у 1975 році, давно критикувалася за застарілість та невідповідність сучасним вимогам ФБР. Проте дискусії щодо її закриття та вибору нового місця тривали роками.

У 2023 році Конгрес США за адміністрації Джо Байдена схвалив фінансування для будівництва нової штаб-квартири у Меріленді, проте ці плани, очевидно, відкладено або скасовано.

Будівля USAID, куди переїде ФБР, раніше втратила адміністративну незалежність у рамках політики Дональда Трампа. Державний секретар США Марко Рубіо оголосив про припинення діяльності агенції 1 липня 2025 року.

 
USAIDФРБ

