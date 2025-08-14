Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
USAID звинуватили в тому, що воно не проконтролювало використання Україною Starlink-ів

14 серпня 2025, 21:07
За умовою Starlink призначалися для лікарень, шкіл, систем зв’язку та інших цивільних потреб, а не для військових потреб.
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) не змогло відстежити, чи використовувала Україна за призначенням тисячі терміналів Starlink, які передали після початку повномасштабного вторгнення росії. 
 
Про це йдеться у звіті генерального інспектора, передає Bloomberg.
 
Проєкт угоди про передачу терміналів забороняв їх військове використання — Starlink призначалися для лікарень, шкіл, систем зв’язку та інших цивільних потреб. Водночас після початку війни з’явилися повідомлення, що ЗСУ застосовували Starlink для управління безпілотниками та наведення артилерії по російських військових цілях. Українська влада визнавала використання терміналів у бойових операціях.
 
Нових доказів військового використання у звіті немає, однак зазначається, що після появи публікацій у медіа SpaceX та її засновник Ілон Маск публічно застерегли Україну від застосування Starlink для дронів.
 
Минулого року Управління генінспектора USAID почало перевірку використання 5175 терміналів, переданих Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України. Із них 1508 закупило USAID, а 3667 надала SpaceX.
 
Автори звіту вказали, що після постачання обладнання агентство не визначило чітких умов його використання та не створило систему моніторингу. В USAID пояснили, що відстеження “логістично неможливе” через воєнні обставини, а відповідальність після передачі терміналів було покладено на українську сторону.
 
У підсумку агентству рекомендували з’ясувати, які з терміналів мають високий ризик нецільового використання чи крадіжки, і за потреби спільно зі SpaceX призупинити їхнє обслуговування.
