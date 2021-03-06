ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИАмериканська продовольча компанія Cargill почне продавати метанопоглинаючі пристрої для корів у вигляді масок, які допоможуть скоротити викиди парникових газів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У США придумали, як врятувати екологію: надягатимуть маски на корів
Близько 95% метану корови виділяють у вигляді відрижки і через ніс. Метан вважається більш шкідливим для екології, ніж вуглекислий газ, приблизно в 20-25 разів
Фото: Bloomberg
Пристрій розробив британський стартап Zelp. За словами розробників, таким чином викиди метану можна зменшити вдвічі, повідомляє Bloomberg.
Ціна на виріб ще не визначена. У Zelp кажуть, що річна плата може становити близько 80 доларів за одну корову.
Пристрої розміщуватимуть над ротом корів, вони діятимуть за принципом каталітичного нейтралізатора в автомобілях. У пристрої встановлений фільтр, який поглинає метан. Коли фільтр насичується, в результаті хімічної реакції метан перетворюється в CO2, який потім виділяється в атмосферу.
Зазначається, що близько 95% метану корови виділяють у вигляді відрижки і через ніс. Метан вважається більш шкідливим для екології, ніж вуглекислий газ, приблизно в 20-25 разів.
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03 06 2021 12:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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