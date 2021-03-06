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У США придумали, як врятувати екологію: надягатимуть маски на корів

Близько 95% метану корови виділяють у вигляді відрижки і через ніс. Метан вважається більш шкідливим для екології, ніж вуглекислий газ, приблизно в 20-25 разів
Американська продовольча компанія Cargill почне продавати метанопоглинаючі пристрої для корів у вигляді масок, які допоможуть скоротити викиди парникових газів.
У США придумали, як врятувати екологію: надягатимуть маски на корів Фото: Bloomberg
Пристрій розробив британський стартап Zelp. За словами розробників, таким чином викиди метану можна зменшити вдвічі, повідомляє Bloomberg.
 
Ціна на виріб ще не визначена. У Zelp кажуть, що річна плата може становити близько 80 доларів за одну корову.
 
Пристрої розміщуватимуть над ротом корів, вони діятимуть за принципом каталітичного нейтралізатора в автомобілях. У пристрої встановлений фільтр, який поглинає метан. Коли фільтр насичується, в результаті хімічної реакції метан перетворюється в CO2, який потім виділяється в атмосферу.
 
Зазначається, що близько 95% метану корови виділяють у вигляді відрижки і через ніс. Метан вважається більш шкідливим для екології, ніж вуглекислий газ, приблизно в 20-25 разів.
 
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03 06 2021 12:55
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