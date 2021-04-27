ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИСтартап з американського Сієтла Carbon Robotics розробив автономного робота зі штучним інтелектом Autonomous Weeder, який термолазером видаляє бур’ян на полях.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У США розробили робота, який лазером видаляє бур’ян
Штучний інтелект та технології глибокого навчання створюють ефективні технології в різних галузях, і ми раді застосувати їх у сільському господарстві
Фото: Carbon Robotics
Чотирьохколісний робот вагою 4 300 кг використовує GPS, комп'ютерне бачення та камери з високою роздільною здатністю для пошуку бур’яну на полях, повідомляє Укрінформ із посиланням на New Atlas.
В разі виявлення бур’яну Autonomous Weeder видаляє його завдяки восьми термолазерам потужністю 150 ват, які направляються на саму траву. Таким чином пристрій може видаляти понад 100 000 бур'янин на годину.
Робот за одну добу може обробляти від 6 до 8 гектарів землі.
"Штучний інтелект та технології глибокого навчання створюють ефективні технології в різних галузях, і ми раді застосувати їх у сільському господарстві", - заявив засновник і голова компанії Пол Майкселл.
Він додав, що мета його стартапу полягає в створенні інструментів, що вирішують найскладніші проблеми фермерів, включаючи боротьбу з бур’янами.
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