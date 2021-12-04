У США спалахнули протести через смерть хлопця від рук поліцейського

У неділю в США спалахнули нові протести через смерть 20-річного чорношкірого хлопця від рук поліцейського.

Поліцейські зупинили хлопця за порушення правил дорожнього руху близько 14:00, повідомляє "Українська правда".

Потім дізналися, що у нього є неоплачений ордер і хотіли заарештувати, але "водій знову сів у машину", після чого його застрелив офіцер.

Поліція не розголошує ім'я жертви, але Кеті Райт впізнала його як свого сина, 20-річного Данте Райта.

Після інциденту сотні людей зібралися перед будівлею поліцейського управління Бруклін-Сентер.

Поліція застосувала сльозогінний газ, снаряди і світлошумові гранати щодо протестуючих.

Протести поліція назвала "незаконними" і пригрозила заарештувати всіх, хто залишиться.

У той же день сотні людей зібралися на місці смерті Райта. На місце також прибули поліцейські і спецназ.

Деякі протестувальники розбили лобове скло поліцейських машин, а поліцейський вистрілив у чоловіка гумовою кулею.

Мати Райта сказала, що її син їхав на своїй новій машині, щоб помити її, коли його зупинили поліція через те, що в його машині були освіжувачі повітря (в деяких штатах заборонено розмахувати освіжувачами повітря над дзеркалом заднього виду).