CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ неділю в США спалахнули нові протести через смерть 20-річного чорношкірого хлопця від рук поліцейського.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У США спалахнули протести через смерть хлопця від рук поліцейського
Поліція застосувала сльозогінний газ, снаряди і світлошумові гранати щодо протестуючих
Фото: kathimerini.gr
Поліцейські зупинили хлопця за порушення правил дорожнього руху близько 14:00, повідомляє "Українська правда".
Потім дізналися, що у нього є неоплачений ордер і хотіли заарештувати, але "водій знову сів у машину", після чого його застрелив офіцер.
Поліція не розголошує ім'я жертви, але Кеті Райт впізнала його як свого сина, 20-річного Данте Райта.
Після інциденту сотні людей зібралися перед будівлею поліцейського управління Бруклін-Сентер.
Поліція застосувала сльозогінний газ, снаряди і світлошумові гранати щодо протестуючих.
Протести поліція назвала "незаконними" і пригрозила заарештувати всіх, хто залишиться.
У той же день сотні людей зібралися на місці смерті Райта. На місце також прибули поліцейські і спецназ.
Деякі протестувальники розбили лобове скло поліцейських машин, а поліцейський вистрілив у чоловіка гумовою кулею.
Мати Райта сказала, що її син їхав на своїй новій машині, щоб помити її, коли його зупинили поліція через те, що в його машині були освіжувачі повітря (в деяких штатах заборонено розмахувати освіжувачами повітря над дзеркалом заднього виду).
Поліція в своїй заяві не розкрила конкретного "порушення правил дорожнього руху" Райта.
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12 04 2021 17:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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