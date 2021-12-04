Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У США спалахнули протести через смерть хлопця від рук поліцейського

Поліція застосувала сльозогінний газ, снаряди і світлошумові гранати щодо протестуючих
У неділю в США спалахнули нові протести через смерть 20-річного чорношкірого хлопця від рук поліцейського.
У США спалахнули протести через смерть хлопця від рук поліцейського Фото: kathimerini.gr
Поліцейські зупинили хлопця за порушення правил дорожнього руху близько 14:00, повідомляє "Українська правда".
 
Потім дізналися, що у нього є неоплачений ордер і хотіли заарештувати, але "водій знову сів у машину", після чого його застрелив офіцер.
 
Поліція не розголошує ім'я жертви, але Кеті Райт впізнала його як свого сина, 20-річного Данте Райта.
Після інциденту сотні людей зібралися перед будівлею поліцейського управління Бруклін-Сентер.
 
Поліція застосувала сльозогінний газ, снаряди і світлошумові гранати щодо протестуючих.
 
Протести поліція назвала "незаконними" і пригрозила заарештувати всіх, хто залишиться.
 
У той же день сотні людей зібралися на місці смерті Райта. На місце також прибули поліцейські і спецназ.
 
Деякі протестувальники розбили лобове скло поліцейських машин, а поліцейський вистрілив у чоловіка гумовою кулею.
 
Мати Райта сказала, що її син їхав на своїй новій машині, щоб помити її, коли його зупинили поліція через те, що в його машині були освіжувачі повітря (в деяких штатах заборонено розмахувати освіжувачами повітря над дзеркалом заднього виду).
 
Поліція в своїй заяві не розкрила конкретного "порушення правил дорожнього руху" Райта.

Читайте також: Майже 140 демонстрантів загинули під час акцій протесту в М'янмі після військового перевороту.
 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 04 2021 17:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію

Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.