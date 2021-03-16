Майже 140 демонстрантів загинули під час акцій протесту в М'янмі після військового перевороту

Кількість убитих демонстрантів після захоплення військовими влади в М'янмі зросла до 138 осіб, повідомляє агентство Associated Press з посиланням на представника генсека ООН Стефана Дюжарріка.

В ході акцій в неділю загинули 38 осіб, днем раніше, в суботу, загинули 18 людей. Серед них жінки і діти. Після цього влада М'янми ввела військовий стан у двох районах столиці - Хлангтхайє і Швепйіта, пише "Інтерфакс-України"

Генсек ООН Антоніу Гутерріш засудив насильство проти мирних демонстрантів і закликав міжнародну спільноту "об'єднатися в солідарності з народом М'янми і його демократичними устремліннями".

Військовий переворот у М'янмі стався 1 лютого. Головнокомандувач збройними силами Мін Аунг Хлайн зосередив у своїх руках законодавчу, виконавчу і судову влади. Виконуючим обов'язки президента був призначений віце-президент М’їнт Шве.

Військові оголосили надзвичайний стан терміном на один рік і затримали держрадника М'янми Аун Сан Су Чжи, президента Вин М’їна, а також інших високопоставлених чиновників за "фальсифікацію виборів" 8 листопада 2020 року.

Дії військових викликали хвилю протестів, які військовий режим жорстко придушує.

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