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У США сталася друга за тиждень стрілянина, є загиблий і поранені

Місцеві детективи вже розпочали розслідування смертельного інциденту
Щонайменше одна людина загинула та ще семеро отримали поранення внаслідок стрілянини в американському місті Чикаго в ніч проти п’ятниці.
У США сталася друга за тиждень стрілянина, є загиблий і поранені Фото: Tyler LaRiviere/Sun-Times

За даними місцевої поліції, стрілянина сталася близько опівночі на зустрічі людей в одному з районів міста, коли двоє невідомих відкрили вогонь, повідомляє "Укрінформ".

Один чоловік отримав кулю в лоб, і медики констатували його смерть на місці. Ще семеро людей отримали поранення в різні частини тіла. Їх було госпіталізовано до найближчих лікарень.

Зазначається, що на місці стрілянини правоохоронці вилучили декілька одиниць зброї. Наразі ніхто не затриманий.

Місцеві детективи вже розпочали розслідування смертельного інциденту.

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26 03 2021 15:48
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