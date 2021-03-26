У США сталася друга за тиждень стрілянина, є загиблий і поранені

Щонайменше одна людина загинула та ще семеро отримали поранення внаслідок стрілянини в американському місті Чикаго в ніч проти п’ятниці.

За даними місцевої поліції, стрілянина сталася близько опівночі на зустрічі людей в одному з районів міста, коли двоє невідомих відкрили вогонь, повідомляє "Укрінформ".

Один чоловік отримав кулю в лоб, і медики констатували його смерть на місці. Ще семеро людей отримали поранення в різні частини тіла. Їх було госпіталізовано до найближчих лікарень.

Зазначається, що на місці стрілянини правоохоронці вилучили декілька одиниць зброї. Наразі ніхто не затриманий.

Місцеві детективи вже розпочали розслідування смертельного інциденту.

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