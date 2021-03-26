CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЩонайменше одна людина загинула та ще семеро отримали поранення внаслідок стрілянини в американському місті Чикаго в ніч проти п’ятниці.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У США сталася друга за тиждень стрілянина, є загиблий і поранені
Місцеві детективи вже розпочали розслідування смертельного інциденту
Фото: Tyler LaRiviere/Sun-Times
За даними місцевої поліції, стрілянина сталася близько опівночі на зустрічі людей в одному з районів міста, коли двоє невідомих відкрили вогонь, повідомляє "Укрінформ".
Один чоловік отримав кулю в лоб, і медики констатували його смерть на місці. Ще семеро людей отримали поранення в різні частини тіла. Їх було госпіталізовано до найближчих лікарень.
Зазначається, що на місці стрілянини правоохоронці вилучили декілька одиниць зброї. Наразі ніхто не затриманий.
Місцеві детективи вже розпочали розслідування смертельного інциденту.
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