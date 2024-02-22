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CУСПІЛЬСТВО

У США стався масштабний збій у операторів та деяких сервісів

22 лютого 2024, 18:17
У США стався масштабний збій у операторів та деяких сервісів
Фото: Google
Збій у мережі призвів також до проблем у роботі американської екстренної служби 911.

По всій території Сполучених Штатів Америки у четвер вранці було зафіксовано масштабний збій у телефонній мережі.

Про це повідомляє CNN.

За даними видання, в результаті збою в мережі AT&T клієнти не мали змоги телефонувати, відправляти текстові повідомлення або виходити в Інтернет. Про проблеми зі зв'язком відомо мінімум у 47 тисяч користувачів. Однак ця цифра може збільшуватись.

"Сьогодні вранці у деяких наших клієнтів спостерігаються перебої в бездротовому зв’язку. Ми терміново працюємо над тим, щоб відновити їх обслуговування. Ми заохочуємо телефонувати через Wi-Fi, доки послуга не буде відновлена", - йдеться в заяві AT&T.

Окрім цього про проблеми зі зв'язком повідомляли клієнти операторів Verizon і T-Mobile, однак вони були не такі глобальні, як у AT&T.

Збій у мережі призвів також до проблем у роботі американської екстренної служби 911. Спеціалісти повідомили, що деякі американці не можуть зв'язатися з екстренною службою.

Нагадаємо, масштабний збій у роботі телекомунікаційної компанії "Київстар" відбувся 12 грудня 2023 року. Під час збою кілька днів був відсутній мобільний зв'язок, мобільний та домашній інтернет.

СШАзбійоператорителефонна мережа

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