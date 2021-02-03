У США стурбовані ризиком четвертої хвилі коронавірусу

За даними Worldometer, на сьогодні у США зафіксовано 29314254 випадки коронавірусу

Поширення вкрай заразних штамів коронавірусу може спровокувати четверту хвилю COVID-19 в США.

Як передає Укрінформ з посиланням на ВВС, про це заявила глава Центрів США з контролю і профілактики захворювань Рошель Валенські, стурбована недавнім приростом випадків COVID-19 у країні.

За її словами, минулого тижня у США реєструвалося близько 70 тисяч нових випадків захворювання на день, що "дуже багато".

"Будь ласка, почуйте мене: з таким числом випадків, коли штами поширюються, ми можемо повністю втратити насилу досягнуті позиції. Ці варіанти (коронавірусу - ред.) є реальною загрозою нашому народу і нашому прогресу", - заявила Валенські.

Існує вже досить багато різних штамів коронавірусу, але експертів в області охорони здоров'я особливо турбують деякі з них, зокрема ті, що вперше були виявлені у Великій Британії, Південній Африці та Бразилії, як більш заразні.

За даними Worldometer, на сьогодні у США зафіксовано 29314254 випадки коронавірусу, зокрема 527226 летальних, понад 19 мільйонів осіб одужали.

Як повідомлялося, всього у світі зафіксували 114995418 випадків зараження коронавірусом, в тому числі 2550296 летальних, одужали 90721245 осіб.

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